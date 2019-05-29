Петербуржцы ринулись покупать квартиры перед переходом на эскроу-счета. Все боятся подорожания недвижимости

За первые четыре месяца 2019 года в Петербурге заключили 34,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). По сравнению с прошлым годом показатель подскочил на 40%, пишет 29 мая портал NSP.Ru. Эксперты связывают ажиотаж с ожиданием сильного роста стоимости жилья в преддверии перехода застройщиков на эскроу-счета.

По данным портала, в апреле городские застройщики заключили 11 048 договоров долевого участия, а за четыре месяца текущего года — 34 678 ДДУ, включая квартиры, апартаменты и машино-места. За аналогичный период 2018 года показатель составлял 24 736 ДДУ. В России в целом рост заключенных договоров составил 20%.

С 1 июля застройщики дружно переходят на так называемые эскроу-счета, на которые будут зачисляться средства дольщиков. Девелоперы не смогут забрать средства до тех пор, пока не введут дом в эксплуатацию. Предполагается, что реализовывать проекты игрокам рынка придется на заемные средства.

Ранее эксперты прогнозировали, что рынок отреагирует ростом стоимости жилья минимум на 8%. Именно с этими ожиданиями участники отрасли связывают «бум» заключения договоров долевого участия.





