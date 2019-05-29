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Бизнес
29.05.2019 16:32
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Петербургский «Киров-энергомаш» банкротят из-за долга в 325 тыс. евро за оборудование для ледоколов

Дочернее предприятие «Кировского завода» АО «Завод «Киров-энергомаш» оказалось под угрозой банкротного иска. Чебоксарская компания «Арматура ГМБХ» поставила заводу запорную арматуру для энергоустановок ледоколов «Урал» и «Сибирь» и теперь пытается взыскать стоимость контракта плюс пени на 325 тысяч евро. Извещение об обращении в суд с заявлением о финансовой несостоятельности «Киров-энергомаша» опубликовано 29 мая.

«Киров-энергомаш» договорился с компанией из Чувашии о поставке запорной арматуры для энергоустановок ледоколов вскоре после того, как в 2014 году выяснилось, что похожий завод в украинском Харькове не будет работать с российским госзаказом. Входящий в государственную «Объединенную судостроительную корпорацию» Балтийский завод в 2015 году сделал заказ «Киров-энергомашу» на турбины для «Арктики» на 405 млн рублей, а в 2016-м — для двух оставшихся ледоколов на 1 млрд.

В испытательный стенд для будущей готовой турбинной установки завод вложил около 600 млн рублей. Поставка через чувашскую фирму произведенной в Европе запорной арматуры в виде шести дисковых затворов с гидравлическим приводом завершилась в январе 2018 года. Изначального поставщика в «Арматуре» не раскрывают.

В чебоксарской компании рассказывают, что за первые два затвора для «Арктики» петербургский завод расплатился только после подачи в прошлом году иска о банкротстве «Киров-энергомаша». Сумма, которую смогла выручить «Арматура ГМБХ», составила около 12 млн рублей. 



«Мы думали, после такого сможем без проблем получить деньги за поставку для следующих двух ледоколов, но нет», – говорит гендиректор «Арматуры» Евгений Ефимов.

«Киров-энергомаш» частично внес предоплату по международной товарной накладной на 7,6 млн рублей, однако, следует из материалов суда, до конца поставку так и не оплатил. В феврале 2019 года чебоксарская компания сумела добиться победы в арбитраже родной республики, 23 мая — в апелляции. Итого, в пересчете на рубли, петербургский завод должен заплатить поставщику около 24 млн рублей. Не дожидаясь результатов работы приставов, «Арматура ГМБХ» уведомила о намерении банкротить «Киров-энергомаш».

«Кировский завод» «Фонтанке» ответить пока не сумел.

Зарегистрированное в столице Чувашии ООО «Арматура ГМБХ» работает с производителями сложных металлических конструкций из Евросоюза. Своих европейских контрагентов компания не раскрывает, зато известно, что она является поставщиком дочерних компаний «Росатома» – АО «Атомэнергопроект» и инжиниринговой АО «АСЭ».

25 мая в Петербурге торжественно спустили на воду второй ледокол проекта, «Урал». Головное судно серии, «Арктику», спустили еще в 2016-м — ледокол должен быть передан «Атомфлоту» до конца 2019 года. В августе этого года «Росатом» собирается заказать еще два ледокола подобного класса. 

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