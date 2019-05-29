Нефть опустилась ниже 67 долларов впервые за два месяца

Баррель нефти Brent на биржевых торгах 29 мая опустился до 66,9 доллара за баррель — ниже планки в 67 она была в последний раз в марте 2019 года.

«Сейчас Brent теряет 2% около отметки 66,8. Крайне негативная динамика нефтяных цен вызвана опасениями, что эскалация торговой войны между Китаем и США усугубит проблемы в мировой экономике, что, в свою очередь, нанесет значительный вред глобальному спросу на нефть», – отметил Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

По его словам, повлиять на динамику нефтяного рынка могут еженедельные данные о запасах и добыче. 30 мая в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 17:30 – Минэнерго США. Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,8 млн баррелей и незначительное суммарное сокращение запасов нефтепродуктов.

Рубль на фоне негатива по нефти начал падение. За доллар уже просят больше 65, евро идет к 73.





