ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

ПСК

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир – это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.

Самая большая доля у четырёхкомнатных вариантов – 71% таких квартир уже нашел владельцев. Трёх- и однокомнатные квартиры проданы в объёме 57%. На третьем месте находятся студии – 48%, и двухкомнатные – 47%.

Столько высокий показатель обусловлен целым рядом факторов: востребованность жилья в Славянке, фактические темпы строительства, опережающие заявленный график, а также ценообразование, планировки без «лишних» квадратных метров и сразу 7 банков-партнеров с более чем 40 ипотечными программами в совокупности.

ПСК

– Статистика покупок демонстрирует «семейный спрос». Наиболее востребованы 1-комнатные квартиры, которые покупают молодые семьи и более зрелые люди для родителей. А также трёх- и четырехкомнатные, которые выбирают большие семьи с детьми, – комментируют в отделе продаж ГК «ПСК». – Оба дома в ЖК «Славянка» находятся на высокой стадии готовности. Весь объём работ завершен на 75%, а фасадные – почти полностью. Вкупе с ценами от 2,3 млн. руб. за однокомнатные квартиры и от 4 млн. руб. за трёхкомнатные, предложение более чем востребовано.

Благодаря возведению ЖК собственным строительным подразделением ГК «ПСК», менее чем за год оба дома вышли на финальную стадию готовности.

Большое число сделок с применением ипотеки, в целом, характерно для недвижимости комфорт-класса. В ЖК славянка 70% всех проданных квартир, приобретены в ипотеку. Порядка треть из них – с использованием материнского капитала и других специальных программ.

ПСК

В ближайший месяц, по мере того, как будут завершаться наружные работы и благоустройство, а также в преддверии лета, в ПСК ожидают дополнительный рост покупательской активности. С учетом разнообразия остающихся в продаже вариантов, все категории потенциальных покупателей располагают большим выбором.

Уточнить варианты планировок, способы покупки и сроки передачи ключей можно в офисе продаж на объекте по адресу Ростовская ул., 24, по телефону (812) 426-98-11 и на сайте. Отчёты о ходе строительства — группе ВКонтакте.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house