Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов завершил карьеру. Он пытался выбить себе такую же зарплату, как у Халка, и чуть не подрался с Черчесовым

Экс-игрок «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов официально завершил карьеру. Об этом 29 мая сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агентство SILA International Lawyers, которое представляет интересы футболиста.

«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», – заявили в SILA International Lawyers.

Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год. Покинул петербургский клуб вскоре после известного бунта в сентябре 2012-го, когда отказался выходить на поле в матче с «Крыльями Советов» из-за крупных контрактов двух новичков сине-бело-голубых – Халка и Витселя. По одной из версий, Денисов требовал поднять зарплаты себе и другим российским лидерам команды до уровня легионеров. После этого он был переведен в дубль. В ноябре он вернулся в основу, но продолжал конфликтовать с Халком и Витселем. Летом 2013 года перешёл в «Анжи», где тоже долго не задержался из-за конфликта с главной звездой махачкалинцев — Самюэлем Это’о.

Карьеру в московском «Динамо» тоже сопровождали скандалы. Например, в 2015 году вступил в раздевалке в конфликт с тогдашним главным тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым. Дело чуть было не дошло до кулаков.







В 2016-м перешёл в «Локомотив», где и играл до сегодняшнего дня.

Всего на счету Денисова четыре титула чемпиона России (три с «Зенитом», один — с «Локомотивом»). В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

За сборную России Игорь Денисов провел 54 матча, играл на Евро-2012 и ЧМ-2014.