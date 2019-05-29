Рабочего на стройке в Мурино раздавило экскаватором. Его коллега с Васильевского сорвался с высоты

За сутки как минимум двое рабочих пострадали на строительных площадках Петербурга и Ленинградской области. Одному после контакта с техникой помочь было уже нечем.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне погиб сотрудник, работавший на стройке одного из корпусов жилого комплекса «Три кита» на Петровском бульваре в Мурино. Мужчину придавило тяжёлой техникой. Застройщиком является «Лидер групп». В компании уточнили, что смертельные травмы получил рабочий подрядной организации «Вентапарк».

Сегодня в полдень машину скорой заметили рядом со стройкой на улице Вадима Шефнера, 10, на Васильевском острове. По информации нашего издания, помощь потребовалась 36-летнему рабочему, который упал с третьего этажа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На Шефнера жилые комплексы строят компании «Лидер групп» и Seven Suns Development. В первой заявили, что внештатных ситуаций на объектах на Васильевском сегодня не было. В Seven Suns Development рассказали о водителе электрокара, который почувствовал себя плохо на рабочем месте. Мужчина якобы маялся желудком, скорую ему вызвала жена.





