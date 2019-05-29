«Лучше гор может быть только башня». Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампы на шпиле небоскрёба

Лахта Центр показал, как альпинисты-монтажники меняют лампочки на самой верхушке небоскрёба, завершая работы по пуско-наладке системы сигнальных огней.

Видеоролик опубликован 29 мая в Instagram, и при его просмотре невозможно не покрыться мурашками.

Замена ламп на высоте 462 метров превращается в незабываемый квест. Рабочие поднимаются наверх по пожарной лестнице. Сколько времени на это уходит – не уточняется. С самого высокого небоскрёба в Европе открывается потрясающий вид. Даже альпинисты, которых трудно чем-то удивить, с восхищением выдыхают: «Да, лучше гор может быть только башня».





