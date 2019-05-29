Прокуратура Косова требует лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН на Балканах. Ранее его задержала и избила полиция
Прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета гражданина России Михаила Краснощекова, работающего в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. Приштина настаивает, что иностранец под видом дипломата мешал полиции проводить рейд по борьбе с преступностью.
«Я сообщаю о деле Михаила Александровича [Краснощекова], родившегося 17 февраля 1956 года в Москве, сотрудника миссии Организации Объединенных Наций в Косово, в отношении которого возбуждено уголовное дело. <...>», – цитирует 29 мая заявление прокурора Сила издание Insajderi.
По словам Силы, россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».
Прокурор собирается требовать от ООН отменить иммунитет своего работника. В организации на запрос «Фонтанки» пообещали позже выступить с официальным заявлением.
Справка:
Напомним, что прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН.