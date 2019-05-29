Прокуратура Косова требует лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН на Балканах. Ранее его задержала и избила полиция

Прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета гражданина России Михаила Краснощекова, работающего в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. Приштина настаивает, что иностранец под видом дипломата мешал полиции проводить рейд по борьбе с преступностью.

«Я сообщаю о деле Михаила Александровича [Краснощекова], родившегося 17 февраля 1956 года в Москве, сотрудника миссии Организации Объединенных Наций в Косово, в отношении которого возбуждено уголовное дело. <...>», – цитирует 29 мая заявление прокурора Сила издание Insajderi.

По словам Силы, россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».

Прокурор собирается требовать от ООН отменить иммунитет своего работника. В организации на запрос «Фонтанки» пообещали позже выступить с официальным заявлением.





