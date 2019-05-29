В Крыму ребенок погиб в покатившейся с горы «Ниве». Машина столкнулась с единственным препятствием в поле

Семья любовалась видами под Симферополем, но прогулка закончилась трагедией. Машина с пятилетней девочкой съехала со склона и врезалась в заброшенный дом.

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Как сообщает Следственный комитет 29 мая, супружеская пара вместе с пятилетней дочерью проводила время на горе Мурун-Кир в Крыму накануне вечером. Во время пикника на свежем воздухе девочка решила посидеть в машине. Внезапно «Нива» покатилась вниз с горы. Родители отреагировали моментально и попытались автомобиль остановить, но встал он, только когда врезался в нежилой дом. Судя по фото от Следкома, никаких других препятствий рядом не было. Девочку достали из отечественного внедорожника живой, но спасти ее не смогли, она умерла в больнице.

В местном управлении МЧС уточняют, что уклон был около 15 – 20%, машина проехала несколько сотен метров.





