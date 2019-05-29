«Дна не было изначально». Финская сборная опровергла информацию о сломанном кубке ЧМ

Выигравшие чемпионат мира финские хоккеисты не ломали трофей. Об этом 29 мая ТАСС сообщил менеджер сборной Мика Кортелайнен.

По словам Кортелайнена, у копии кубка, который финские «Львы» привезли на родину, изначально не было дна. «Он в таком состоянии, в котором мы его получили», – заверил менеджер, отметив, что копия отличается от оригинала также отсутствием металлических элементов на деревянном основании.







Настоящий кубок, по правилам Международной федерации хоккея, сборная Суоми держала в руках только на льду арены и в раздевалке в Братиславе, а в Финляндию им с собой дали копию.

Ранее финские СМИ сообщили, что у привезённого кубка 28 мая была повреждена ручка. Это менеджер не комментировал.

Напомним, Финляндия стала трёхкратным чемпионом мира 26 мая, обыграв сборную Канады со счётом 3:1. В Суоми в честь победы устроили большой праздник, страну буквально охватило хоккейное помешательство.