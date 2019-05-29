Массовая авария на Народного Ополчения попала на видео. В больницу увезли троих

Стали известны подробности массовой аварии, произошедшей днем 29 мая в Кировском районе Петербурга. А один из очевидцев записал на видео момент ДТП и обстоятельства, которые ему предшествовали.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, около 12:55 у дома 147, корпус 2, по проспекту Народного Ополчения столкнулись четыре автомобиля (ранее очевидцы сообщали о пяти участниках). Honda Accord и KIA ехали в попутном направлении со стороны улицы Лёни Голикова к улице Козлова и столкнулись при невыясненных обстоятельствах. После этого, по данным ведомства, «КИА» наехала на поребрик справа и опрокинулась.

«Хонду» же вынесло на встречную полосу, где она встретила Volkswagen Touareg и Toyota. После этого «Фольксваген» врезался в столб, повалив его на дорогу.







В результате аварии водитель KIA – неустановленный мужчина лет 35 на вид – был госпитализирован в тяжелом состоянии. 29-летний водитель «Хонды» и 34-летняя пассажирка «КИА» получили травмы средней степени тяжести.

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Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев, правда, не во всех подробностях. Начиная с 4-й минуты записи видно, как Honda и KIA обходят другие машины в опасной близости друг от друга и затем уезжают вперед.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту Народного Ополчения и улице Лёни Голикова крайне затруднено до сих пор. Пробка также на улице Танкиста Хрустицкого. Кроме того, по информации пользователей сервиса, в районе места аварии перекрыт участок Народного Ополчения.