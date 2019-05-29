Полиция осадила рынок на Салова, пути бегства перекрыты. За наступлением полковника Баранова наблюдают из окон «Сапсана»

Собственную операцию «Принуждение к миру» полиция Петербурга начала с крупного рынка на улице Салова. Бойцы в амуниции оцепили огромную территорию. Адресат облавы — диаспоры.

Об осаде рынка «Фонтанке» сообщили читатели. Днем 29 мая они случайно выглянули из окон скоростного поезда «Сапсан», проезжавшего мимо железнодорожной платформы «Пост 5-й километр». Вдоль забора, отделяющего пути от территории крупного рынка, выстроились полицейские — в шлемах, бронежилетах, с огнестрельным оружием.

Судя по видеозаписи, жизнь на рынке к приезду силовиков замерла.







В ночь на 20 мая на улице Салова вооруженную драку учинили приезжие из Узбекистана и Таджикистана. Они спорили за размер оплаты работ по строительному подряду. В ход пустили ножи, несколько человек получили тяжелые ранения. Попытка руководства ГУ МВД сесть за стол переговоров с диаспорами, как говорят, успехом не увенчалась. Рано утром 29 мая замначальника ГУ МВД Дмитрий Баранов распорядился провести масштабные профилактические мероприятия на ряде объектов.