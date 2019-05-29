Строительство
Суд продлил «СПб Реновации» все договоры по программе сноса хрущевок на 10 лет
Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение о продлении до 2029 года трех из четырех договоров компании «СПб Реновация» с Петербургом о реализации программы развития застроенных территорий. Информацию «Фонтанке» 29 мая подтвердили в компании. Ранее суд аналогично продлил первый договор.
Комитет имущественных отношений и «СПб Реновация», как один из инвесторов программы сноса хрущевок, подписали мировое соглашение о продлении действия договоров до 2029 года еще в 2018-м. Суд первой инстанции утвердил мировое. Однако жалобу на решение подала Федеральная антимонопольная служба. ФАС ранее поясняла, что продление инвестиционных договоров без проведения новых торгов нарушает право ведомства контролировать соблюдение антимонопольного законодательства.
В апреле ФАС отозвал жалобу по одному из четырех договоров, что позволило суду оставить в силе решение об утверждении мирового соглашения. Два дня назад на сайте «Электронное правосудие» появилась информация, что ведомство отозвало жалобу на мировое по трем оставшимся договорам.
Между тем, второй инвестор программы развития застроенных территорий, компания «Воин-В», при аналогичных условиях потерпела в суде неудачу. Фирма дошла до Верховного суда, который отказался рассмотреть жалобу на отказ утвердить мировое соглашение.
Справка:
В рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ) в Петербурге строятся 24 многоквартирных дома на 7 территориях (в Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Невском, Фрунзенском районах Санкт Петербурга). 22 дома возводит «СПб Реновация», ещё 2 здания – «Воин-В».
За десять лет реновации инвесторы успели выполнить незначительный объем работы от заявленных обязательств. По данным Смольного на ноябрь 2018 года, программа была выполнена всего на 3,5%
Против реализации программы РЗТ выступают местных жители кварталов, которых она коснулась, в частности Ульянки, Лиговского проспекта, где соседние дома в результате строительных работ покрылись трещинами. Борцы называют реновацию уплотнительной застройкой.
При этом в Петербурге реновация проходит по более мягкому, чем в Москве, сценарию. Например, жителям предназначенных под снос домов инвесторы обязаны предоставить квартиры в том же квартале.