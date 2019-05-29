Суд продлил «СПб Реновации» все договоры по программе сноса хрущевок на 10 лет

Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение о продлении до 2029 года трех из четырех договоров компании «СПб Реновация» с Петербургом о реализации программы развития застроенных территорий. Информацию «Фонтанке» 29 мая подтвердили в компании. Ранее суд аналогично продлил первый договор.

Комитет имущественных отношений и «СПб Реновация», как один из инвесторов программы сноса хрущевок, подписали мировое соглашение о продлении действия договоров до 2029 года еще в 2018-м. Суд первой инстанции утвердил мировое. Однако жалобу на решение подала Федеральная антимонопольная служба. ФАС ранее поясняла, что продление инвестиционных договоров без проведения новых торгов нарушает право ведомства контролировать соблюдение антимонопольного законодательства.

В апреле ФАС отозвал жалобу по одному из четырех договоров, что позволило суду оставить в силе решение об утверждении мирового соглашения. Два дня назад на сайте «Электронное правосудие» появилась информация, что ведомство отозвало жалобу на мировое по трем оставшимся договорам.

Между тем, второй инвестор программы развития застроенных территорий, компания «Воин-В», при аналогичных условиях потерпела в суде неудачу. Фирма дошла до Верховного суда, который отказался рассмотреть жалобу на отказ утвердить мировое соглашение.