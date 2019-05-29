Российско-американская миссия на Венеру запланирована на 2029 год. На создание аппарата планируется потратить почти 18 миллиардов

Около десятка лет уйдёт на создание станции «Венера-Д». В зависимости от старта финансирования, её запуск можно будет осуществить в ноябре 2029-го или июле 2031 года. Такие даты были озвучены на Совете РАН по космосу 29 мая.

«Медуза» пишет, что на опытно-конструкторские работы потребуется 17,37 миллиарда рублей. При этом в Академии наук не уточняют, является ли эта цифра стоимостью всего проекта или только российской части.

«Венера-Д» — совместный проект России и США, предполагающий развертывание вокруг Венеры орбитального аппарата и посадку станции на ее поверхность. Аппарат будет российским, а оборудование на нём — американским. Изначально сообщалось, что аппарат может быть запущен в 2026 году.

Последним устройством, когда-либо садившимся на Венеру, была советская станция «Вега-2» в 1985 году.





