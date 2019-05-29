Верховный суд отменил оправдательный вердикт за полицейскую бойню. Освобожденных фигурантов придется искать по второму разу

Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о расстреле полицейских в Петербурге. Все фигуранты были освобождены после оправдательного вердикта.

Апелляционное представление прокуратуры Верховный суд рассматривал 29 мая. Он счел возможным признать вердикт неправомерным, отменил решение присяжных, оправдавших трех человек за непричастностью, и направил дело на новое рассмотрение.

В бандитизме и убийстве обвинялись Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян. По первоначальной версии следствия, они в декабре 2015 года устроили засаду сотрудникам транспортной полиции, на служебном автомобиле нелегально перевозившим зарплату на строительную площадку «Центра долевого строительства» во Всеволожском районе. Сотрудник Яблоков погиб от пуль, его сослуживец Барканов получил тяжелые ранения. Преступники подожгли свою «Газель» и полицейский «УАЗ» и скрылись на другой машине.

Всего было похищено 24 млн рублей. Нусимовича, Левинского и Геворкяна задержали после того, как на их имена были оформлены дорогостоящие автомобили.





