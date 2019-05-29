Это не «Успех». Суши-бар с нецензурным названием, о закрытии которого отчиталось УФАС, возобновил работу. Владелец обещает антимонопольщикам иск

Петербургское УФАС 29 мая прокомментировало ход конфликта с кафе японской кухни в Приморском районе, название которого вызвало претензии местных жителей из-за созвучия с русскими нецензурными выражениями.

Ранее ведомство отчиталось о закрытии заведения, но основатель сети опроверг слова антимонопольщиков, заявив, что суши-бар по-прежнему работает.

Как пояснили в УФАС, жалоба соседей была адресована ООО «Успех», которое на тот момент управляло заведением. Компания извинилась за то, что оскорбила чувства петербуржцев и, действительно, отчиталась о прекращении работы. «Мне очень жаль, что вывеску нашего заведения читали маленькие дети. Именно поэтому мы сняли данную вывеску и впредь ее не размещаем. Также по причине аморального названия мы продали бизнес, и на данный момент наша компания никакой деятельности не ведет. Еще раз приношу свои извинения за данное название», – цитирует заявление директора ООО «Успех» УФАС. В соответствии с КоАП РФ ООО «Успех» в течение года с момента установления факта нарушения может быть оштрафовано на сумму от 100 до 500 тыс. рублей, добавляют антимонопольщики.

Основатель сети суши-баров «Выходной день суббота» Константин Зимен сообщил, что петербургское заведение продолжило работу, сменив юрлицо. «Франшиза в Питере была продана другим людям. Сейчас им управляет ИП «Дудин», – сказал он.







Предприниматель намерен обратиться в суд с жалобой на антимонопольщиков. «Они это преподносят так, будто мы согласны с тем, что мы используем бранные слова, хотя у нас есть доказательства, что мы не нарушаем никакие законы страны», – прокомментировал он.