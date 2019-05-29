Соратника Собянина посадили на 8,5 года по коррупционным статьям

Восемь с половиной лет в колонии строгого режима получил в Перми соратник Сергея Собянина. Ленинский районный суд признал Алмаза Закиева в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Эти преступления были совершены в бытность фигуранта министром транспорта Пермского края (2014–2016).

Как сообщает 29 мая портал Znak.com, как было доказано в суде, экс-министр Закиев получил взятку, которая была получена под видом продажи его квартиры в Тюмени по завышенной на 8,4 млн рублей цене (в договоре сумма сделки составила 28 млн рублей). Деньги перечислялись в период времени с декабря 2015 года по март 2016-го. Взамен чиновник якобы помог предприятию «Мостострой-12» получить контракт на 2 млрд рублей по строительству обхода города Чусового. При этом были созданы помехи для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».

Сам чиновник вины не признал. Он заявлял на процессе, что продажа его квартиры никак не связана с конкурсом. Бывший министр назвал дело сфабрикованным.

Алмаз Закиев ранее являлся главой ГКУ «Управление автомобильных дорог» Тюменской области (2001–2014). Также он считается соратником московского мэра Сергея Собянина в бытность того губернатором Тюменской области.





