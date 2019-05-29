Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.91р
72.41р
17:24 29.05.2019
Расширенный поиск

Власть
29.05.2019 15:11
Печать

Замглавы МЧС с женой заработали 45 млн. Это больше, чем семьи Шойгу и Зиничева вместе взятые

Самый молодой заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович стал богатейшим представителем ведомства по итогам прошлого года. Он зарабатывает больше министра Зиничева, а старания супруги делают разрыв в доходах и вовсе неприличным.

Почти 13 млн заработанных в прошлом году рублей Гурович указал в своей декларации о доходах. Имущественные тылы у него крепкие: сто соток земли, 264-метровый дом, 140-метровая квартира, два парковочных места. Из транспорта — мотоцикл BMW R Nine T стоимостью свыше 1 млн рублей и «Лада».

Андрею Гуровичу 45 лет, родился в Воскресенском районе Подмосковья. В коммерческих организациях работал до 2006 года, одновременно числясь помощником депутата Госдумы. Затем перешел в ФМС, дослужившись до должности главного тыловика. С 2010-го работал в федеральном казначействе до назначения в июне 2018-го заместителем министра.

Жена Гуровича Наталья зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, бизнес ведет в Воскресенске. Она задекларировала доход 33,3 млн рублей. Имеет гараж почти 200 квадратных метров, два автомобиля Toyota — Fortuner и Alphard. СПАРК не видит в Наталье Гурович сверхуспешную бизнес-леди. Она владеет 40 % акций компании «Бридж» (торговля топливом и маслами), показавшей чистую прибыль 231 тыс. рублей в 2017-м (за прошлый год данные отсутствуют). До января 2019-го Гурович была собственником ООО «Воскресенск-нефтепродукт», которое проходит стадию ликвидации. Та же участь постигла еще одну фирму Гурович — «Доска». Она торговала бытовыми изделиями и сейчас никакой деятельности не ведет.

До Гуровича не дотянулись не только коллеги-заместители, но и его шеф Евгений Зиничев и основатель МЧС Сергей Шойгу, ныне министр обороны. Семьи обоих, следует из декларации членов правительства России, заработали за год чуть более 30 млн рублей.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.
ПСК
29.05.2019 16:15

ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир - это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.
29.05.2019 14:52

Как оплатить услуги автодилера, не выходя из дома

Заплатить за новый автомобиль, услуги СТО, запчасти, страхование жизни, договоры каско, ОСАГО, GAP-страхования и другие услуги автодилеров теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург».
АО «Строительный трест»
29.05.2019 14:19

Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2019 11:50

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.05.2019 11:14

ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
pixabay.com
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.