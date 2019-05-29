Замглавы МЧС с женой заработали 45 млн. Это больше, чем семьи Шойгу и Зиничева вместе взятые

Самый молодой заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович стал богатейшим представителем ведомства по итогам прошлого года. Он зарабатывает больше министра Зиничева, а старания супруги делают разрыв в доходах и вовсе неприличным.

Почти 13 млн заработанных в прошлом году рублей Гурович указал в своей декларации о доходах. Имущественные тылы у него крепкие: сто соток земли, 264-метровый дом, 140-метровая квартира, два парковочных места. Из транспорта — мотоцикл BMW R Nine T стоимостью свыше 1 млн рублей и «Лада».

Андрею Гуровичу 45 лет, родился в Воскресенском районе Подмосковья. В коммерческих организациях работал до 2006 года, одновременно числясь помощником депутата Госдумы. Затем перешел в ФМС, дослужившись до должности главного тыловика. С 2010-го работал в федеральном казначействе до назначения в июне 2018-го заместителем министра.

Жена Гуровича Наталья зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, бизнес ведет в Воскресенске. Она задекларировала доход 33,3 млн рублей. Имеет гараж почти 200 квадратных метров, два автомобиля Toyota — Fortuner и Alphard. СПАРК не видит в Наталье Гурович сверхуспешную бизнес-леди. Она владеет 40 % акций компании «Бридж» (торговля топливом и маслами), показавшей чистую прибыль 231 тыс. рублей в 2017-м (за прошлый год данные отсутствуют). До января 2019-го Гурович была собственником ООО «Воскресенск-нефтепродукт», которое проходит стадию ликвидации. Та же участь постигла еще одну фирму Гурович — «Доска». Она торговала бытовыми изделиями и сейчас никакой деятельности не ведет.

До Гуровича не дотянулись не только коллеги-заместители, но и его шеф Евгений Зиничев и основатель МЧС Сергей Шойгу, ныне министр обороны. Семьи обоих, следует из декларации членов правительства России, заработали за год чуть более 30 млн рублей.





