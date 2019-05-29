Интернет-газета "Фонтанка.ру" примет в команду бильд-редактора

Главные требования: работа в основных фоторедакторах, опыт работы с фотобанками и фотостоками, базовые навыки дизайна (инфографики) и видеомонтажа, ориентирование в современной повестке, умение оперативно искать мультимедийный контент в социальных сетях. Дополнительным плюсом будет, если соискатель знаком с основами законодательства, в частности об авторском и смежном праве.

Условия работы: в офисе, ненормированный рабочий день, трудоустройство по ТК, зарплата по итогам собеседования.

Резюме присылать по адресу job@fontanka.ru





