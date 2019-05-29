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29.05.2019 17:14
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Благоустройство в голландском стиле: все для семьи в жилом квартале «Янила»

Голландский квартал «Янила» не случайно назван голландским – он возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Как и другие проекты ГК «Ленстройтрест», национальная нотка отражена и в названии, и в концепции.

Благоустройство в голландском стиле: все для семьи в жилом квартале «Янила»

предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Прежде всего, «Янила» – это продуманное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, насыщенная внутренняя инфраструктура.

Квартал комфорт-класса расположен в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области, всего в 2 км от КАД и 25 минутах езды от станции метро «Ладожская». Первая очередь была сдана и заселена в 2015 году. Вторая очередь «Янила Кантри» состоит из семи корпусов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся три дома будут сданы в конце 2019 года. В прошлом году компания «Ленстройтрест» вывела на рынок третью очередь квартала – «Янила Драйв». Она состоит из четырех корпусов, два из которых планируется сдать в эксплуатацию осенью 2020 года, еще два – летом 2021 года.

Каждому своя территория

Застройщик вдохновлялся лучшими практиками в сфере девелопмента, когда создавал «Янилу» как самодостаточный европейский пригород в непосредственной близости к Петербургу. Это квартал для современных семей, которые сохраняют городскую активность, живя при этом близко к природе и наслаждаясь всеми преимуществами такого расположения – тишиной, воздухом, обилием зелени. Здесь все создано для приятного проведения свободного времени – спорта, отдыха, детских игр. Каждый член семьи найдет себе место и занятие по душе во дворах новых кварталов, поскольку главное в «Яниле» – это продуманное деление территории на зоны для людей разных возрастных групп и интересов. Например, есть игровые площадки для малышей и детей постарше. Построена центральная площадь с голландской мельницей, где проходят массовые праздники, фестивали, ярмарки. Кроме того, площадки для игр детей оборудованы за пределами внутреннего пространства двора. Такое решение ГК «Ленстройтрест» позволяет обособить детскую территорию и при этом не мешать другим жильцам. То же самое касается и спортивной инфраструктуры в квартале.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Уют по-европейски

Европейский подход девелопера к созданию жилой среды в новом микрорайоне выражается, например, в ландшафтном дизайне и озеленении придомовой территории. Породы высаживаемых деревьев и кустарников подбираются так, чтобы радовать жителей от ранней весны до поздней осени. А уют в дворах складывается из мелочей – мощеные дорожки, вечернее освещение, украшенные яркими рисунками трансформаторные подстанции, скамейки для отдыха. И главное – отсутствие автомобилей.  Для них есть парковки, расположенные по периметру квартала, а в подъездах жилых корпусов предусмотрены специальные тележки для перевозки пакетов с продуктами и тяжелых вещей от машины до квартиры.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Больше движения

Жильцам «Янилы» не обязательно выезжать за пределы квартала, чтобы с пользой провести время – на территории есть спортивные площадки, велосипедные дорожки, уличные тренажеры и столы для пинг-понга, а также баскетбольная площадка и футбольное поле, которое в зимнее время превращается в каток. Зона воркаута позволит заниматься легкой атлетикой и силовыми упражнениями прямо в собственном дворе. Для любителей более экстремальных видов спорта в голландском квартале есть скейтпарк площадью 1400 кв. м. Он разработан профессиональной компанией, специализирующейся на экстремальном паркостроении. Элементы скейтпарка выполнены из монолитного железобетона. Для трюков в амфитеатре предусмотрены разборные металлические фигуры. Здесь есть рампы, паза, пирамида и другие необходимые элементы.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Дети и безопасность

Важно отметить, что дворы квартала «Янила» закрыты от посторонних, на территории установлены видеокамеры, за порядком следит круглосуточная службы охраны. Для игр детей предусмотрены площадки известной датской фирмы – необычный дизайн, природные материалы, развивающее оборудование, разноцветное противоударное покрытие. Часть из площадок рассчитана на детей в возрасте 3-6 лет, часть – на ребят от 7 до 12 лет. Здесь есть качели, конструкции для лазания или балансирования, песочницы, полосы препятствий. Все оборудование – антивандальное, из твердой экологически чистой древесины и необычайно прочной нержавеющей стали.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

На связи с жителями

Застройщик голландского квартала «Янила» находится в постоянном диалоге с жителями нового микрорайона и всегда готов улучшить внутреннюю территорию. Простой пример – в определенный момент управляющая компания заметила, что в одном из дворов первой очереди проекта жители не пользуются специально проложенной дорожкой, скашивая угол через газон. По просьбе компании проектировщики скорректировали дорожную сеть, и на месте неиспользованных тропинок появились газоны, а протоптанные маршруты стали полноценными пешеходными дорожками.

– Вопросы благоустройства дворовой территории, инфраструктуры, безопасности – одни из самых часто задаваемых при покупке квартиры, – уточняет Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». –  Для нашего клиента важны семейные ценности и дружба, возможность быть активным, развиваться, учиться, получать новые впечатления. Житель наших кварталов любит проводить много времени вне дома, поэтому мы создаем все условия, чтобы это было возможно.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ,  застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

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