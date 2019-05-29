В Москве температура идёт к 30, а на Петербург надвигается гроза. Накроет через час

Аномальную жару констатируют синоптики в Москве 29 мая, а петербуржцев, напротив, предупреждают об ухудшении погодных условий. В следующий раз к 20 градусам температура в Северной столице подберётся только календарным летом.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном гидрометцентре, грозу на Петербург гонит с юго-запада, и ждать её в городе можно уже через час-полтора. Скорости ветру она особо не добавит, но местами возможны порывы. Сейчас он не превышает 4 метра в секунду.

скриншот страницы сервиса lightningmaps.org

В четверг, 30 мая, в Северной столице будет несколько суше и прохладнее. С сегодняшних +21 температура просядет до +15. До начала лета выше 20 воздух в городе едва ли прогреется.







Облачность с неустойчивыми прояснениями, дожди, ливни и прохладу обеспечили циклон и холодный фронт, пишет в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В Москве тем временем среда уже стала самым жарким днём с начала года – температура под 30 градусов и будет ещё расти.