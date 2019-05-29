За стрельбу на набережной Невы ветеран чеченской войны проведет за решеткой 10 лет

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Дмитрию Лосеву, которого суд присяжных признал виновным в покушении на убийство, насилии в отношении полицейского и умышленной порче имущества. Ремонт автомобиля он будет оплачивать из колонии.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, 29 мая Лосева приговорили к десяти годам колонии строгого режима, удовлетворен гражданский иск на 400 тысяч рублей.

Ранее суд присяжных признал его виновным в стрельбе по машине, водителю, пассажиру и оказавшемуся на месте полицейскому. На заседании Лосев объяснил, что не помнит, как стрелял, и убивать он никого не собирался. Присяжные частично вняли его словам, статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов была заменена на применение неопасного насилия.

Воевавший в Чечне петербуржец попал в ДТП на Октябрьской набережной в феврале прошлого года. Пьяный Лосев сбегал домой за помповым ружьем, ранил двоих в Volvo, сам получил пулю от полицейского.





