Партия Саакашвили «Рух новых сил» идет на досрочные выборы в Верховную раду

Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил» будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом в интервью изданию «Апостроф» 29 мая заявил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

«Он вернётся, потому что и он, и мы все приложили немало усилий для того, чтобы в стране были изменения. Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы, как партия, пойдем на досрочные выборы в Раду, если они состоятся, и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить», – сказал Сакварелидзе.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили. Бывший одесский губернатор и президент Грузии намерен вернуться в Киев уже вечером 29 мая.





