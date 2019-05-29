Финны рассказали, как они поддерживают себя в форме

Большинство жителей Суоми физически активны, хотя 20% не делают никаких специальных упражнений и не занимаются спортом, пишет 29 мая Yle со ссылкой на опрос населения.

Как выяснилось, в среднем финн проводит девять часов из периода бодрствования сидя или лёжа. Больше всего жители страны любят гулять — 82% респондентов просто проводят время на улице или занимаются какими-то активностями.

Второй по популярности способ поддерживать физическую форму в Финляндии — походы в спортзал. Также финны ездят на велосипеде, плавают, катаются на лыжах и бегают.

Женщины чаще занимаются в группах — например, йогой или танцами, тогда как мужчины предпочитают командные виды спорта и спортивные клубы.





