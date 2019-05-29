«Зенит» упразднил должность президента клуба. Медведев теперь только директор

В штатном расписании футбольного клуба «Зенит» произошли изменения. Как сообщает 29 мая Sport24, клуб упразднил должность президента, которую ранее занимал Александр Медведев.

Теперь Медведев занимает только пост генерального директора (ранее он совмещал обе должности). Изменения уже внесены на официальном сайте «Зенита». Отмечается, что статус и положение Медведева в «Зените» остаются прежними. Изменения связаны с юридическими моментами.

Напомним, Александр Медведев был назначен президентом и генеральным директором ФК «Зенит» в феврале 2019 года. Он сменил на этом посту Сергея Фурсенко, перешедшего на должность вице-президента АО «Газпромбанк».





