Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

АО «Строительный трест»

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.

Согласно условиям ВТБ, первоначальный взнос должен быть от 15%. Ставка – от 10,2% годовых. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает ставку от 11% при первом взносе от 20%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

8 и 9 лоты – это два идентичных 9-этажных кирпичных жилых дома, каждый из которых рассчитан на 259 квартир от одной до трех комнат. Минимальная площадь квартиры составляет 39,4 кв. м, максимальная – 85 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Суммарная реализуемая площадь домов составляет 32,8 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию 8 и 9 лота назначен на IV квартал 2020 года. Продажи ведутся с применением эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».

Директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов рассказывает, как для ипотечного покупателя выглядит сделка с использованием эскроу-счета:

«В офисе продаж клиент подписывает договор долевого участия, затем едет в Банк «Санкт-Петербург» к своему эскроу-агенту, и открывает там два счета: текущий и эскроу. Затем он привязывает данный текущий счет к эскроу-счету. После этих процедур покупателю нужно посетить банк-кредитор. В нем покупатель подписывает кредитный договор и возвращается в офис продаж «Строительного треста» со всеми необходимыми документами. Договор регистрируется в Росреестре, после чего денежные средства клиента и ипотечного банка зачисляются на эскроу-счет, где хранятся до регистрации первой собственности в новом доме».

Помимо концепции «Двор без машин», безбарьерной среды, наличия колясочных для хранения вещей и современных игровых площадок, территория новых корпусов будет благоустроена с применением элементов ландшафтного дизайна с искусственно созданным рельефом, а квартиры на первом этаже будут обладать собственным открытым задним двориком с живой изгородью.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/