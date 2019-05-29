Россияне хотят жить у Кремля. Средняя стоимость одного квадратного метра возле Красной площади поднялась выше миллиона рублей

Квартиры в шаговой доступности от Кремля подорожали за последний год на 27%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 1 млн 150 тыс. рублей, пишет 29 мая RNS со ссылкой на данные аналитиков компании Insigma.

Эксперты подсчитали, что самое дорогое жилье расположено в Мещанском районе — там средняя цена квадратного метра составляет уже 1,4 млн рублей. В Хамовниках, например, она чуть ниже — 1,3 млн рублей. Немногим дешевле обойдутся квартиры на Якиманке, Тверской и Арбате.

Средний бюджет на покупку квартиры возле Кремля составляет около 173 млн рублей.