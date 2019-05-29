Жару в Финляндии ждут на следующей неделе

По данным метеорологов, в течение этой недели погода в Финляндии будет неустойчивой, но солнце, возможно, прорвётся сквозь тучи в субботу, 1 июня.

Об этом 29 мая сообщает Yle.

В первый день лета как раз будут отмечать свой праздник выпускники всей страны. Солнце будет светить над Южной и Центральной Финляндией, где столбик термометра покажет от +15 до +20 градусов Цельсия. Однако атмосферный фронт с низким давлением и проливными дождями будет по-прежнему господствовать в Лапландии.

На следующей неделе в Суоми будет теплее, воздух прогреется до +25 градусов. По данным Foreca, летняя погода будет и в Петербурге – со среды ожидается +24 градуса.





