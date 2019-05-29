Ездить в Петербург стало дороже, но приток в новый турсезон - до 50%

По оценкам петербургских туроператоров, спрос на направление в Северную столицу в сезон 2019 года вырос, по некоторым оценкам, вплоть до двойного увеличения потока. Гостей города по-прежнему интересуют Эрмитаж и гостиницы подешевле.

Собранные от компаний данные 29 мая приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). В пик туристического сезона для Петербурга, время белых ночей, ряд туроператоров фиксирует двукратное увеличение спроса, но есть и более сдержанные оценки. Например «Алеан» и «Невские сезоны» говорят о приросте лишь в 9-10%.

По мнению участников рынка, сработал эффект отложенного спроса. В прошлом сезоне на период белых ночей в городе проходили матчи чемпионата мира по футболу, столпотворение фанатов отпугнуло традиционную категорию туристов, которые предпочитают организованный отдых – это пенсионеры и семьи с детьми школьного возраста.

Эксперты также отмечают, что путевки в город на Неве стали дороже, примерно на 5-7%. Подорожание в первую очередь связано с повышением цен на топливо и билеты в государственные музеи. При этом отмечается, что туристы стали больше экономить на экскурсиях, предпочитая поселиться в центре и самостоятельно изучать город. Интересует их в первую очередь «классика», Эрмитаж, Петергоф и Царское Село. Чаще стали ездить в Стрельну – посмотреть на Константиновский дворец, президентскую резиденцию.







В среднем туристы приезжают в Петербург на 5 дней, за исключением москвичей – те предпочитают проводить в Северной столице выходные.

В начале зимы в Смольном пересчитали туристов и удивились – вместо 8 млн их оказалось 15, то есть в три раза больше, чем местных жителей.