Массовая авария на Народного Ополчения раскидала машины и уложила столб, спасатели достают людей

Серьезное ДТП с участием нескольких машин практически остановило движение по проспекту Народного Ополчения в Кировском районе Петербурга. На месте работают ГИБДД, спасатели и медики.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 29 мая на проспекте Народного Ополчения, в районе пересечения с улицей Лёни Голикова, столкнулись пять автомобилей. От удара одного из участников ДТП – Volkswagen Touareg – выкинуло с дороги, и он снес фонарный столб. Тот упал на дорогу, полностью перегородив движение в одну сторону.

«Я был там только что, они передо мной ехали, серая машина вытолкнула чёрную «Кию». Гонялись по всему Народного Ополчения, – пишет очевидец Константин. – От удара вытолкнуло «Туарег» в столб, и упал столб. И вырвало высоковольтный провод».







На месте работают несколько машин скорой помощи. На кадрах с места аварии видно, как спасатели и медики достают водителя из черной KIA. Его состояние, как и данные о других пострадавших, уточняется.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по проспекту Народного Ополчения и улице Лёни Голикова сильно затруднено.