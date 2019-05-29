Рубль начал падение. За доллар уже просят больше 65, евро идет к 73

Российская национальная валюта в ходе торгов на Московской бирже стремительно теряет накопленный на дорогой нефти потенциал.

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 29 мая превысил 65 рублей. Торги открылись на уровне 64,8 рубля за доллар, но уже к 13:40 по московскому времени курс составил 65,12 рубля.

По состоянию на 12:03 курс евро достиг 72,64 рубля за валюту ЕС, торги открылись на уровне 72,42 рубля.

Пока ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара и евро на 30 мая. Согласно данным регулятора, в четверг американская валюта будет стоить 64,9 рубля, что на 37 копеек выше установленного ранее курса. Евро – 72,41 рубля, на 25 копеек выше.

Российская валюта начала укрепляться в середине мая. Рост подпитывали дорожающая нефть, спрос на которую подогрело нападение дронов на трубопровод в Саудовской Аравии и встреча Путина, Помпео и Лаврова в Сочи.





