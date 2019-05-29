Финляндия вошла в тройку лучших стран для детей. Россия — лишь 38-я

Финляндия заняла третье место в рейтинге лучших стран мира по качеству жизни подрастающего поколения по версии международной организации «Спасем детей».

В тройке лидеров Финляндию обогнала соседняя Швеция, а возглавил рейтинг Сингапур. В десятку лучших также вошли Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия. Как утверждает организация, эти страны обеспечивают наиболее полноценное детство с точки зрения эмоционального, социального и физического развития и игр.

Россия же оказалась на 38 месте, Китай и США — на 36-м. «Соединенные Штаты, Китай и Россия являются самыми могущественными странами в мире в плане их экономической, военной и технической силы и мирового влияния, но все три проигрывают Западной Европе в умении помочь детям раскрыть их потенциал», — говорится в релизе «Спасём детей». Китай, по мнению составителей рейтинга, добился больших успехов в этом деле, нежели РФ и США.

Хуже всего детям живётся в странах африканского континента: Южном Судане, Мали, Чаде, Нигере и ЦАР. По данным организации, в мире на данный момент один ребёнок из четырёх лишён права на детство — время, когда он может полноценно расти, учиться и играть.

Также Финляндия возглавила в этом году два рейтинга самых счастливых стран.





