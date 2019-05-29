Бывший водитель главы аппарата президента Таджикистана, ставший таможенником, не выдержал разноса главы государства и оказался в больнице

Экс-начальник таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоз Раджабзода, которого 10 мая публично уволил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, госпитализирован в клинический кардиологический центр при душанбинской больнице Караболо. Об этом 29 мая пишет «Фергана. News».

По данным издания, у Раджабзода началась депрессия после критики президента.

«После того как он превратился в отрицательного героя и в прессе, и в разговорах на улицах, Шахбоз впал в депрессию и сильно сдал в психологическом плане, поэтому его отец, хороший врач, решил подлечить его в больничном режиме», — рассказал собеседник агентства.

Отец пострадавшего чиновника, Музаффар Раджабов, является главврачом этой больницы. Причем и он, и его сын тесно связаны с Рахмоном и его семьей. Так, сам Шахбоз ранее был семейным водителем Озоды Рахмон, главы президентского аппарата. Его отец же являлся семейным врачом близких родственников президента. Впрочем, все это бывшего водителя и таможенника не спасло. Во время публичной выволочки Эмомали Рахмон даже пообещал посадить Шахбоза на 15 лет за допущенные нарушения.





