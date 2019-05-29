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29.05.2019 13:25
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В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Группа компаний «ЦДС»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.

В IX конкурсе «Лучший каменщик», который проходит 29 мая на территории жилого комплекса ЦДС «Северный», принимают участие профессионалы из лучших строительных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также студенты профильных учебных заведений.

В 2019 году конкурс проходит в трех номинациях: «Лучший каменщик Санкт-Петербурга», «Лучший каменщик Ленинградской области» и «Лучший учащийся по специальности каменщик».

В рамках соревнования каждый участник должен за два часа возвести сооружение из кирпича по заданию жюри. При оценке работ учитываются качество кладки, расход стройматериалов и скорость мастера.

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший каменщик – 2019» состоится 30 мая 2019 г. в 16.00 во Дворце труда по адресу: Площадь Труда, д. 4.

Победители и участники конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками. Победители соревнования представят Санкт-Петербург и Ленинградскую область на Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик России». Соревнование состоится в преддверии Дня строителя в Москве.

Конкурс «Лучший каменщик» проводится с 2011 года по инициативе Ассоциации «Национальное объединение строителей» и профсоюза строителей при поддержке профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга. Соорганизаторами конкурса выступают СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга», ЛенОблСоюзСтрой, СРО «Балтийский строительный комплекс», профессиональный лицей Метростроя. Генеральным стратегическим партнером конкурса в 2019 году стала Группа ЦДС, деловым партнером – «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад». Бессменным оператором конкурса является «Петербургский строительный центр».

Основной целью соревнования является повышение престижа высококвалифицированного труда каменщиков.

«Подобные конкурсы – это важная часть системы профессионального образования и передачи знаний в строительной сфере, – отмечает директор департамента рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая, ­– Наша отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, чтобы сохранять стабильно высокое качество проектов. В связи с этим, Группа ЦДС традиционно поддерживает конкурс «Лучший каменщик», помогая молодым специалистам найти себя в профессии, и отмечая заслуги опытных, уже состоявшихся мастеров».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/

 

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