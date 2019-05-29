Разыскиваемый сахалинский чиновник Бандюков сбежал в Грузию, где закатил скандал и угодил за решётку

Бывший начальник департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков оказался в неприятном положении в Грузии. На родине он обвиняется в получении взятки, а за границей искал политического убежища. Но что-то пошло не так.

Издание Sakh.com со ссылкой на неназванный источник сообщает 29 мая, что Бандюков был задержан ещё в октябре 2017-го по уголовному делу о получении взятки в 400 тысяч рублей. Следователи считают, что это вознаграждение за незаконное продление аренды киосков. Сперва чиновника отправили под домашний арест, а затем смягчили меру пресечения до подписки о невыезде. Тут-то Бандюков и уехал – сначала в Москву, а оттуда в Грузию.

За границей чиновник просил политического убежища. В определённый момент он устал ждать решения вопроса и закатил 15 мая скандал в местном Минюсте. За неподобающее поведение чиновника арестовали на три месяца. Это может стать основанием для лишения статуса соискателя и высылки в Россию, где его ждут следователи.





