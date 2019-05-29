История первого русского мэра Риги закончилась. Ушаков уходит в Европарламент

Многолетний мэр латвийской столицы переходит на работу в Европарламент после того, как его партия «Согласие» получила два места в главном законодательном органе ЕС.

«Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009-м году», – написал 29 мая в своем Facebook Нил Ушаков.

По его словам, он также в суде продолжит борьбу, чтобы доказать неправомерность его отстранения от должности.

На прощание со своим рабочим кабинетом, который он занимал 10 лет, политик сделал последнее селфи.







Напомним, что Нил Ушаков сделал политическую карьеру в социал-демократической партии «Согласие», в которую он вступил в 2005 году. Уже через 4 года на муниципальных выборах в Рижскую думу Ушаков и его объединение получили 26 мест из 60, что является рекордом прибалтийской республики. 1 июля 2009 года Ушаков стал мэром Риги.

В январе 2019 года бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски у Ушакова в рамках дела о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов . Депутаты Рижской думы дважды отказались освобождать Ушакова от должности мэра. В апреле его отправили в отставку.