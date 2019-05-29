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Происшествия
29.05.2019 13:30
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В Петербурге — утро ДТП с грузовиками. На КАД на помощь пришла проезжавшая мимо реанимация

Утром 29 мая в Петербурге произошло сразу несколько аварий с участием грузовых машин. О происшествиях сообщают очевидцы. В ДТП на кольцевой автодороге досталось водителю легковушки.

Не обошлось и без каршеринга. На перекрестке улицы Маршала Новикова с Автобусной улицей водитель «Делимобиля» не пропустил мусоровоз, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Легковушка получила серьезные повреждения передней части. О пострадавших не сообщается.

В Петербурге — утро ДТП с грузовиками. На КАД на помощь пришла проезжавшая мимо реанимация

Серьезное ДТП случилось на внутреннем кольце КАД, не доезжая до съезда на Народную улицу. Легковой BMW влетел под грузовик на обочине. По словам очевидцев, водителя «БМВ» на носилках забрали в скорую.



«Я только что видел это ДТП, водитель был в отключке, водитель грузовика выдирал дверь, чтобы освободить водителя «БМВ», – рассказывает Алексей. – Скорая, кстати, вообще просто мимо ехала и, увидев ДТП, с левого ряда на обочину съехала, подрезав всех. Молодец водитель скорой. Пацану повезло, что они ехали мимо. Если, конечно, есть смысл в их помощи».

В Петербурге — утро ДТП с грузовиками. На КАД на помощь пришла проезжавшая мимо реанимация

А на пересечении улиц Морской Пехоты и Автомобильной тягач MAN на повороте уронил рефрижераторный контейнер, сообщают в группе. Тот завалился набок на «встречку», перекрыв левую полосу и частично перегородив пешеходный переход. «Хорошо на голову никому не упал», – комментирует очевидец Роман.

В Петербурге — утро ДТП с грузовиками. На КАД на помощь пришла проезжавшая мимо реанимация

Другой «перевертыш» этим утром без пострадавших не обошелся. По данным отдела пропаганды УГИБДД, около 8:15 у дома 62 по улице Лени Голикова столкнулись пять автомобилей: Dodge, Renault, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Очевидцы сообщали, что водитель микроавтобуса потерял управление, зацепил несколько машин и опрокинулся набок.

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель «Рено», пассажирка «Доджа» и пассажирка «Хёндэ».

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