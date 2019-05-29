Стало известно, когда пойдут первые поезда по Крымскому мосту. Они отправятся в Петербург и Москву

Первые поезда по Крымскому мосту пройдут в декабре 2019 года. Как пишет Russia Today, об этом 29 мая рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Он также уточнил, что поезда пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. По словам Ионина, к лету 2020-го собираются открыть 11 железнодорожных маршрутов разной дальности. Отметим, ранее президент Владимир Путин говорил, что сдать железнодорожную часть Крымского моста удастся с опережением.





