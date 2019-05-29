«Испытывают нервы». На Зины Портновой снова фонтанировала труба, ремонт которой закончили накануне

Обновлённый участок не помог трубопроводу в Кировском районе Петербурга пройти испытания на прочность. Второй за неделю фонтан жители встретили с меньшим энтузиазмом.

О прорыве на улице Зины Портновой, 52, днём 29 мая «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, струя воды пробила газон около полудня и хлестала на семь этажей вверх. В «Теплосети» уточнили, что труба лопнула во время испытаний на плотность и прочность, которые 29 мая проводят в районе. К часу дня фонтан «выключили», его температура не должна была превышать 40 градусов.

«Это испытание наших нервов. Пару дней назад похожий фонтан был у соседних домов», – не успели забыть несколько меньший по размеру гейзер, проснувшийся недавно неподалеку. Ремонт участка закончили накануне, обновили пять метров старой трубы.





