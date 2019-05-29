Подозреваемого в стрельбе из дробовика в волховском клубе задержали на заправке в Ленобласти

Второго фигуранта уголовного дела о покушении на убийство дорожного инспектора в клубе «Марсель» поймали ночью 29 мая на заправке неподалеку от Волхова. Чикан передвигался на такси.

О задержании 37-летнего гражданина Грузии Шахина Магарламова, известного под кличкой Чикан, сообщает Следственный комитет Ленобласти. Издание 47News уточняет, что нашли его на заправке «Шелл» на Мурманском шоссе около полуночи. По некоторой информации, он ехал на такси в Волхов.

В СК добавили, что Чикан-Магарламов ранее был судим за нарушение ПДД, сейчас он задержан на двое суток.

Второго подозреваемого нашли 26 мая, он также передвигался в автомобиле в качестве пассажира, но ехал в обратную сторону, в Петербург. Накануне 43-летний Сергей Ванюшин, известный как Изюм, был арестован.







На инспектора ГИБДД Николая Малинина напали ночью 26 мая в клубе «Марсель» в Волхове, когда он пытался унять подозреваемых. Тех не пускали в клуб, вопрос пытались решить с помощью стрельбы из дробовика. Полицейского ранили ножом, нашли его на проходной завода «Фосагро», где трудится его супруга. В ночь нападения пара отмечала в клубе День химика. Малинин был госпитализирован в тяжелом состоянии