Россия и Белоруссия согласуют вопросы интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко дали поручения кабинетам министров двух стран заняться согласованием вопросов интеграции в рамках Союзного государства. Эту информацию 29 мая подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они [Путин и Лукашенко] имели возможность поговорить в кулуарах [саммита Евразийского экономического союза], обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», - цитирует 29 мая заявление Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, когда вопрос будет согласован на уровне кабминов, то в дело «включатся» президенты. При этом на встрече лидеров двух стран вопрос о нефтепроводе «Дружба» не поднимался.

Ранее Песков заверил, что хоть процесс интеграции двух стран «длительный и сложный», он продолжается. При этом пресс-секретарь президента РФ признал наличие некоторых «текущих проблем».







Напомним, что Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах.