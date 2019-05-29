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Власть
29.05.2019 12:53
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«А то паче чаяния проголосуют и за меня». Матвиенко пошутила о своем уходе, провожая из Совета Федерации Дмитрия Мезенцева

В Совете Федерации проводили уже бывшего сенатора Дмитрия Мезенцева в послы Белоруссии. Как пишет «Интерфакс», Мезенцев так благодарил Валентину Матвиенко за совместную работу, что та решила, что провожают уже и её. 

Совфед 29 мая прекратил полномочия Мезенцева, который возглавлял комитет по экономической политике. Отметим, накануне сообщалось, что его место займет сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. А уходящий Мезенцев очень эмоционально поблагодарил Матвиенко.

«Совет Федерации — очень профессиональная, слаженная и умелая команда, потому что Валентина Ивановна Матвиенко умеет сплотить очень разных людей — по опыту, по характеру, по привычкам, по устремлениям, даже по политическим взглядам. Валентина Ивановна, от всей души хочу поблагодарить вас, потому что для меня эти годы были годами нового опыта. Благодарю вас за доверие, за товарищескую поддержку, за научение, за мудрый, профессиональный товарищеский спрос. Мы в рамках нашего комитета всегда говорили о том, что мы становимся сильнее и мудрее, когда у нас такой лидер», – заявил Мезенцев.

Такая проникновенная речь вызвала у спикера Совфеда подозрения, что провожают в отставку именно её.



«Дмитрий Федорович, меня не провожают. Вот ваша речь снова породит слухи, что со мной прощаются. Мы вас провожаем, давайте про вас говорить. А то паче чаяния проголосуют и за вас, и за меня», – ответила Матвиенко.

Напомним, в апреле «Коммерсантъ» сообщил, что спикер Совфеда может уйти со своего поста и возглавить Пенсионный фонд. В мае стало известно, что авторов статьи уволили из редакции, вслед за ними ушел весь отдел политики. Руководство «Коммерсанта» отрицает связь между увольнениями и кадровыми перестановками в верхней палате парламента. Сама Матвиенко заверила, что никакого отношения к этой ситуации не имеет. 

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