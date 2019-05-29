В ходе неравной схватки против строительной техники и ЧОПа на станции Шиес задержаны трое активистов

Около шести утра 29 мая на станции Шиес, где идёт противостояние противников строительства мусорного полигона и сотрудников частного охранного предприятия, задержали троих человек. Об этом «Фонтанке» сообщил активист из Урдомы Иван Иванов.

Задержанным Илье Трубачеву, Алексею Бобрецову и Максиму Магомедову, которые якобы препятствовали разгрузке песка с железнодорожных путей, вменяют ст.20.2 КоАП.

«Схема проста: начинают разгрузку, подходят люди, ЧОПы [сотрудники частного охранного предприятия. – Прим. Ред.] снимают, работу прекращают, уходят, приходит полиция, забирает людей»,- рассказывают участники инцидента.







Алексея Бобрецова уже задерживали двумя днями ранее. 27 мая в столкновении с охранниками пострадали несколько активистов, которые препятствовали проезду тяжёлой строительной техники. Суд оштрафовал его и ещё одного задержанного, Радика Аднобаева, на 10 тыс. рублей каждого.

Как стало известно «Фонтанке», на данный момент более 40 активистов оштрафованы по разным статьям КоАП на общую сумму 1,3 млн рублей.