Происшествия
В ходе неравной схватки против строительной техники и ЧОПа на станции Шиес задержаны трое активистов
Около шести утра 29 мая на станции Шиес, где идёт противостояние противников строительства мусорного полигона и сотрудников частного охранного предприятия, задержали троих человек. Об этом «Фонтанке» сообщил активист из Урдомы Иван Иванов.
Задержанным Илье Трубачеву, Алексею Бобрецову и Максиму Магомедову, которые якобы препятствовали разгрузке песка с железнодорожных путей, вменяют ст.20.2 КоАП.
«Схема проста: начинают разгрузку, подходят люди, ЧОПы [сотрудники частного охранного предприятия. – Прим. Ред.] снимают, работу прекращают, уходят, приходит полиция, забирает людей»,- рассказывают участники инцидента.
Алексея Бобрецова уже задерживали двумя днями ранее. 27 мая в столкновении с охранниками пострадали несколько активистов, которые препятствовали проезду тяжёлой строительной техники. Суд оштрафовал его и ещё одного задержанного, Радика Аднобаева, на 10 тыс. рублей каждого.
Как стало известно «Фонтанке», на данный момент более 40 активистов оштрафованы по разным статьям КоАП на общую сумму 1,3 млн рублей.
Справка:
По всей Архангельской области против строительства мусорного полигона в декабре 2018-го, в феврале и апреле 2019-го прошли массовые протесты. Последний митинг, который состоялся 7 апреля в двадцати городах региона, только в Архангельске собрал 10 тысяч человек. С этого же дня в центре города активисты устроили бессрочную акцию протеста. Суд оштрафовал за участие в несанкционированных акциях несколько десятков человек на общую сумму около миллиона рублей. К президенту Владимиру Путину обращались с помощью депутатских запросов, видеоролика и даже баннера во время телемоста с режимного судостроительного завода. На станции Шиес происходили столкновения активистов с полицией и сотрудниками ЧОПов, работающих на компанию «Технопарк». Последняя массовая стычка 11 мая при попытке противников полигона заблокировать вертолётную площадку попала на видео.
О том, что на станции Шиес будет построен полигон, куда в вагонах повезут брикетированный мусор из Москвы, правительство столицы и губернатор области Игорь Орлов объявили осенью 2018 года. Никаких разрешений на строительство фактически нет, но инвесткомиссия северного региона одобрила проект. В интервью «Фонтанке» Орлов заявил, что не намерен отказываться от серьёзных инвестиций в 10,5 млрд рублей и заверил, что пока в Шиесе, где компании «Технопарк» предоставили в аренду 15 гектаров земли до ноября 2019 года, ведутся «изыскательные работы».