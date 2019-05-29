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Общество
29.05.2019 12:47
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Уилану и Бергу в «Лефортово» доставили словари. «Иностранные шпионы» не знают русский

Подозреваемый в шпионаже гражданин сразу нескольких стран Пол Уилан и признанный виновным в сборе информации о российских подлодках норвежец Фруде Берг смогут улучшить свое знание русского языка в СИЗО «Лефортово», так как им выдали двуязычные словари. 

«Уилану и Бергу предоставили англо-русские и русско-английские словари, которые нужны им для перевода писем и книг. Ведь оба совершенно не владеют русским языком», – цитирует 29 мая заявление заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой ТАСС. 

Американец Пол Уилан изучал русский, однако его знания далеки от идеала. Как ранее рассказало издание The New York Times, бывший морской пехотинец был зарегистрирован во «ВКонтакте» и писал сообщения друзьям на русском, хотя, по всей видимости, прибегал к онлайн-переводчикам. 

Знание русского языка Фруде Берга оценить трудно. Его российский адвокат Илья Новиков неоднократно подчеркивал, что норвежец ничего сказать не может, что создает ему проблемы в СИЗО. 



Справка:

Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года. По мнению следователей, он получал документы с засекреченными сведениями о российском военно-морском флоте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что передать сведения иностранцу мог гражданин России. В апреле 2019 года норвежцу дали 14 лет колонии строгого режима.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года якобы «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство.

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