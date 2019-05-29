Уилану и Бергу в «Лефортово» доставили словари. «Иностранные шпионы» не знают русский

Подозреваемый в шпионаже гражданин сразу нескольких стран Пол Уилан и признанный виновным в сборе информации о российских подлодках норвежец Фруде Берг смогут улучшить свое знание русского языка в СИЗО «Лефортово», так как им выдали двуязычные словари.

«Уилану и Бергу предоставили англо-русские и русско-английские словари, которые нужны им для перевода писем и книг. Ведь оба совершенно не владеют русским языком», – цитирует 29 мая заявление заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой ТАСС.

Американец Пол Уилан изучал русский, однако его знания далеки от идеала. Как ранее рассказало издание The New York Times, бывший морской пехотинец был зарегистрирован во «ВКонтакте» и писал сообщения друзьям на русском, хотя, по всей видимости, прибегал к онлайн-переводчикам.

Знание русского языка Фруде Берга оценить трудно. Его российский адвокат Илья Новиков неоднократно подчеркивал, что норвежец ничего сказать не может, что создает ему проблемы в СИЗО.





