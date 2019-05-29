«Патологическую зависимость можно получить даже от завязывания шнурков»

Цифровая игромания и эмоциональное выгорание признаны заболеваниями. Они включены в Международную классификацию болезней. Врач-психотерапевт объясняет, что теперь изменится, почему предприниматели все чаще нуждаются в психотерапии и как жить с эмоциональным выгоранием.

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Всемирная организация здравоохранения признала игроманию и переутомление заболеваниями. Новая, 11-я версия Международной классификации болезней (МКБ) вступит в силу с 1 января 2022 года. Эмоциональное выгорание, согласно документу, характеризуется физическим и психическим истощением, которое обусловлено стрессом на работе, а игромания — отрицательным влиянием на жизнь человека. Что это изменит в жизни россиян и какому правилу достаточно следовать, чтобы не выгореть на работе, «Фонтанке» рассказал заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко.

- Запрет казино в России в 2009-м не помог (а ведь говорили, что о «больных до игр» беспокоились), народ массово подсел на виртуальное. Игромания станет официально признанной болезнью, и что это изменит?

– Я думаю, это никак не повлияет на реальную практику. В МКБ-10, насколько я знаю, существует диагностическая рубрика «патологическая склонность к азартным играм». Вероятно, ее просто расширили, добавив цифровую игроманию. Игромания — это, по сути, нехимическая аддикция (зависимость, не связанная с приемом алкоголя или наркотических веществ. — Прим. ред.), понятие которой давно известно.

- Игроманию начнут лечить по ОМС?







– Если врач квалифицирует ее как «склонность к азартным играм», ее и так лечат за госсчет. Государственная психиатрия в России не входит в состав ОМС, но если пациент обращается в государственное учреждение и там ему ставят соответствующий диагноз, то лечение будет бесплатным. Но надо понимать, что пациенту может потребоваться очень длительная психотерапия, и ее, как правило, проходят в частной практике.

- Можно ли говорить, что таких пациентов стало больше в последнее время или патологическая склонность к играм стала протекать тяжелее?

– Нет. Важно понимать, что игромания — это способ ухода от реальности, которая не удовлетворяет человека. Компьютерные игры — это только контент. Патологическую зависимость можно иметь даже от завязывания шнурков, если эта деятельность позволяет человеку избегать неприятной встречи с реальностью. Проблема ведь не в контенте, а в том, что с человеком происходит что-то, что делает его склонным к зависимостям. Термин «аддиктивное поведение» известен достаточно давно, и аддикция (то есть зависимость) развивается, когда существующее положение дел человеку не нравится, но при этом он не знает, чего хочет. И находит какую-то замещающую деятельность.

- Как отличить выгорание от обычной усталости?

– Классический термин «эмоциональное выгорание» был предложен еще в 1974 году американским психиатром Фрейденбергером. Это специфический вид профдеформации работников, которые вынуждены в процессе выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Это не просто усталость, которая уходит после выходных. Основных проявлений выгорания три: чувство эмоционального истощения, негативное отношение к коллегам или клиентам (когда врач, например, приходит на работу и говорит: «Как я вас всех ненавижу») и негативное самовосприятие — человек обесценивает свою деятельность, перестает понимать ее смысл. Это состояние возникает при большой перегрузке, недостаточном вознаграждении за труд и при двойных посланиях общества. Например, как сегодня происходит у нас: врачи, действительно, стали получать чуть больше, чем раньше. Но при этом они перегружены работой. Многие коллеги говорят о том, что ради выполнения майских указов администрация иногда вынуждена сокращать некоторых сотрудников и давать дополнительную нагрузку тем, кто остался. При этом над врачами нависает дамоклов меч следственного комитета. Недавно у нас собирались вводить уголовную ответственность за врачебные ошибки — ни в одной стране мира такого нет (в зарубежной судебной практике ответственность за ошибки врачей возлагается на клинику. – Прим. ред.).

- Когда термин «эмоциональное выгорание» вводили в обиход, считалось, что это болезнь врачей, учителей, телефонных операторов. А переизбыток информации может быть причиной эмоционального выгорания?

– Нет, эмоциональное выгорание возникает именно в процессе общения с людьми.

- То есть переводчик книг, работающий на дому, или разработчик компьютерных программ выгореть не могут?

– Они могут устать, почувствовать, что работа им надоела. Если принуждать себя делать то, что не хочешь, рано или поздно наступит депрессивное расстройство. Эмоциональное выгорание, если с ним ничего не делать, тоже ведет к развитию депрессивного расстройства. Но отличительная черта эмоционального выгорания — это механизм его развития, а само состояние не имеет собственной психопатологии. Его можно описать как набор симптомов и синдромов: астенический, тревожный, депрессивный и так далее. На мой взгляд, внесение эмоционального выгорания в МКБ – мера избыточная.

- В СМИ мелькало, что «выгоранием страдает каждый третий человек в России» или что «каждый человек выгорает раз в три года». Есть ли статистика по выгоранию россиян или петербуржцев?

– Я с такой статистикой не встречался. Совершенно не понятно, на каких исследованиях основаны такие утверждения.

- Молодые, активно строящие карьеру, люди в последнее время стали чаще обращаться к вам с мыслью, что страдают от выгорания на работе?

– Вероятно. Но это не имеет отношения к «эмоциональному выгоранию». Проблемы, как правило, возникают в связи со специфическими особенностями реагирования и способностью справляться с разного рода сложностями. Жизнь меняется, и эти изменения возникают иногда быстрее, чем мы успеваем к ним приспособиться. Сценарий простой: человек берется делать очень много, а по мере выполнения этих обязательств начинают меняться правила игры. Поэтому часто в терапию приходят люди, которые занимаются бизнесом — у них возникает ощущение, что, сколько бы ты ни делал, все предусмотреть нельзя, и от тебя ничего не зависит. В результате люди начинают, скажем так, сильно разочаровываться и грустить.

- Может ли выгорание пройти само по себе, без обращения к специалисту?

– Иногда — может. Бывает, что человеку просто достаточно перестать делать то, от чего он выгорел. Я видел много специалистов, который ушли из той же государственной медицины в частную практику — никто не пожалел об этом. Просто потому, что перегрузки и абсурдные требования остались в прошлом. Если же речь идет об эндореативном состоянии, которое запускается как реакция на ситуацию, а затем возникают эндогенные (обусловленные внутренними причинами. – Прим. ред.) нарушения, необходима профессиональная помощь.

- Вы сказали, что длительная психотерапия, как правило, проводится в частной практике. У нас цивилизованный рынок психотерапевтических услуг?

– Частные психотерапевты, как правило, называют свои услуги психологическим консультированием или коучингом, чтобы не попасть под удар законодательства и не получить обвинения в незаконном занятии медицинской деятельностью без лицензии. И сегодня многие психотерапевты просто получают дополнительное второе образование психологов, занимаются по факту психотерапией, но называют это консультированием. И правильно делают. К таким специалистам люди приходят, как правило, по сарафанному радио. Но, выбирая терапевта, лучше поинтересоваться у человека, где и чему он учился.

- В каком случае услуги психотерапевта можно получить бесплатно?

– Для начала надо просто обратиться в государственное учреждение, где есть психотерапевт. Например, в Городской психотерапевтический центр. Для этого никаких особых условий нет.

- Есть ли правила «личной психологической гигиены», чтобы не столкнуться с выгоранием или переутомлением?

– Правило одно и очень простое. Надо чаще задавать себе вопрос: «А зачем это делаю, что мне это дает?». И помнить, что говоря другим «да», вы говорите «нет» себе. Не надо что-то делать себе в ущерб.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»