В Петербурге случайный попутчик оставил владельца «Кашкая» бездыханным и голым пешеходом

Житель Петербурга любезно согласился подбросить молодого человека из Красногвардейского района в областной поселок Токсово. Путешествие он закончил в одних трусах.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина в нижнем белье пришел в отдел полиции во Всеволожском районе Ленобласти около пяти утра 29 мая. Он рассказал, как примерно за полтора часа до этого на Индустриальном проспекте в Петербурге подобрал голосовавшего молодого человека. Попутчик, на вид около 20 лет, объяснил, что ему надо на дачу в Токсово. Около поселка Вартемяги дачник внезапно набросился на водителя. Крепкие руки на шее владельца «Ниссана Кашкай» перекрыли доступ кислорода, он потерял сознание. Очнулся примерно через десять минут и начал вспоминать, что было в угнанной машине – два мобильных телефона, портмоне, банковские карты, различные документы. Добавил в заявлении и куртку со штанами. Из примет похитителя смог назвать только моложавость и одежду темного цвета.





