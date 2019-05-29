В аварии с машиной ГИБДД пострадали пять человек. Стали известны подробности ДТП на трассе «Кола»

Стали известны подробности ДТП с машиной полиции, которое произошло накануне вечером на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти. Участниками аварии стали также еще одна легковушка и грузовой фургон.

По информации 47News, в 20:15 на 93-м километре федеральной автодороги «Кола», около деревни Ратница, столкнулись служебный Ford отдельной роты №3 ГИБДД, обслуживающей трассу, Volkswagen Polo и грузовая «ГАЗель». На кадрах с места ДТП видно, что обе легковушки получили серьезные повреждения передней части.

В результате аварии пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Все получили травмы головы и ушибы, а двое еще и переломы.

Ранее в ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что по факту произошедшего ведется разбирательство, а в отношении сотрудников полиции – служебная проверка.





