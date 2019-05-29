Новая библиотека Хельсинки стала одним из четырёх номинантов на звание лучшей в мире
Новая Центральная библиотека Oodi уже заслужила высокие оценки за рубежом. Международное жюри включило её в список четырёх кандидатов на звание лучшей в мире, сообщает 29 мая Yle.
Соперниками Oodi стали библиотека австралийского Сиднея, голландского Тилбурга из Голландии и новозеландского города Крайстчерча.
Всего было 16 претендентов из разных стран мира. Победитель будет объявлен на конференции Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA в Афинах.
Библиотека Oodi открылась в декабре 2018 года и сразу стала достопримечательностью благодаря своей архитектуре. В ней растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а бонусом к чтению идут 3D-принтеры, швейные машинки и даже студия звукозаписи.
Подробнее о библиотеке читайте в материале «Фонтанки».
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