Новая библиотека Хельсинки стала одним из четырёх номинантов на звание лучшей в мире

Новая Центральная библиотека Oodi уже заслужила высокие оценки за рубежом. Международное жюри включило её в список четырёх кандидатов на звание лучшей в мире, сообщает 29 мая Yle.

Соперниками Oodi стали библиотека австралийского Сиднея, голландского Тилбурга из Голландии и новозеландского города Крайстчерча.

Всего было 16 претендентов из разных стран мира. Победитель будет объявлен на конференции Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA в Афинах.







Библиотека Oodi открылась в декабре 2018 года и сразу стала достопримечательностью благодаря своей архитектуре. В ней растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а бонусом к чтению идут 3D-принтеры, швейные машинки и даже студия звукозаписи.

Подробнее о библиотеке читайте в материале «Фонтанки».