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Бизнес
29.05.2019 12:08
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«До абсурда доходить не надо». Россельхознадзор — за ограничения ввоза молока и мяса, но хамон и пармезан обещает не трогать

Россельхознадзор согласен частично ограничить ввоз молока и мяса россиянами из-за границы. Глава ведомства Сергей Данкверт заверяет, что речь идет не о хамоне и пармезане, а о той продукции, которая потенциально несет в себе риск заражения опасными болезнями животных.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — сказал Данкверт, его слова 29 мая приводит РБК

Он добавил, что во всем мире подобные риски урегулированы, а в России — нет. Глава федерального ведомства также призвал прессу не политизировать вопрос и «делать из него проблему», отметив, что речь идет не только о хамоне и пармезане, а о всей молочной и мясной продукции.

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел», – отметил Сергей Данкверт



Напомним, Минсельхоз РФ подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, который даст Россельхознадзору полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара. Россияне по-прежнему смогут ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до пяти килограммов (на одно лицо), однако «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза».

 

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