Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.91р
72.41р
14:33 29.05.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
29.05.2019 11:50
Печать

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.

Сейчас на строительной площадке идет подготовка к старту фасадных работ: устройству вентилируемых фасадов и облицовке клинкерным кирпичом собственного производства «Группы ЛСР». По замыслу архитекторов, применяется кирпич нескольких оттенков, что придаст каждому дому индивидуальный облик. У традиционных керамических кирпичей и фасадной штукатурки клинкер выигрывает по таким параметрам как прочность, водопоглощение и морозостойкость. Он хорошо зарекомендовал себя в Европе и особую популярность получил в Великобритании.

Дом №1 высотой девять этажей имеет форму каре, включает 164 квартиры общей площадью чуть более 19 тысяч кв. м. Площадь дома №2, рассчитанного всего на 48 квартир, составляет почти 6,5 тысяч кв. м. Сейчас в обоих домах продано более 50% квартир. Для покупателей еще доступны самые разнообразные планировки: от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных квартир. Площадь квартир варьируется от 54 до 300 кв. м. Есть также и эксклюзивный формат: квартиры с эркерами; с высотой потолков 3,8 метров на верхних этажах; с собственной террасой и панорамой на Петровский остров. Стоимость квадратного метра на данный момент составляет от 163 тыс. рублей до 413 тыс. рублей. Оба дома планируется сдать уже во II квартале 2021 года.

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS, состоящий из восьми домов высотой 7-9 этажей, расположится на первой линии у воды. Адрес объекта – Петровский проспект, дома 9-11. Всего в проекте предусмотрено 896 квартир различных планировок, это чуть более 120 тысяч продаваемой площади. Сейчас помимо домов №1 и №2 продажи ведутся в доме №3, который располагается непосредственно на береговой линии Ждановки и Малой Невки и имеет прямые виды на слияние рек и Крестовский остров.

К услугам будущих жителей NEVA HAUS – богатая инфраструктура соседних территорий Петроградской стороны, Крестовского и Васильевского островов. Это детские сады и школы, магазины и рестораны высокого уровня, зеленые парки и скверы, а также яхт-клуб, расположенный на Петровской косе. В самом комплексе предусмотрено строительство подземного паркинга на почти 900 машиномест. Внутренняя территория комплекса будет закрыта от посторонних и благоустроена по индивидуальному дизайн-проекту.

*Нева Хаус

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neva-haus/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2019 11:50

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.05.2019 11:14

ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
pixabay.com
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
28.05.2019 14:20

Код ЭПЛ - инновации в ювелирной сфере

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества — Код ЭПЛ.
Директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов/ LEGENDA Intelligent Development
28.05.2019 11:35

Быть или не быть бизнес-классу в «сером поясе»

В условиях, когда привлекательных мест для строительства становится все меньше, редевелопмент становится одним из самых перспективных направлений для реализации жилых проектов.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:10

Яркие краски лета от ГК «КВС»

Территорию рядом с детской площадкой в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» облагородили. Теперь маленьких жителей радуют персонаж-талисман компании КВСик, который гуляет со своим верным четвероногим другом УЮТиком.
ГК «КВС»
28.05.2019 11:01

30 мая пройдет экскурсионный день от группы компаний «КВС»

Во время мероприятия вы сможете подробно узнать всю информацию о жилых комплексах «Жили-Были» и «Континенты».