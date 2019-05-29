На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.

Сейчас на строительной площадке идет подготовка к старту фасадных работ: устройству вентилируемых фасадов и облицовке клинкерным кирпичом собственного производства «Группы ЛСР». По замыслу архитекторов, применяется кирпич нескольких оттенков, что придаст каждому дому индивидуальный облик. У традиционных керамических кирпичей и фасадной штукатурки клинкер выигрывает по таким параметрам как прочность, водопоглощение и морозостойкость. Он хорошо зарекомендовал себя в Европе и особую популярность получил в Великобритании.

Дом №1 высотой девять этажей имеет форму каре, включает 164 квартиры общей площадью чуть более 19 тысяч кв. м. Площадь дома №2, рассчитанного всего на 48 квартир, составляет почти 6,5 тысяч кв. м. Сейчас в обоих домах продано более 50% квартир. Для покупателей еще доступны самые разнообразные планировки: от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных квартир. Площадь квартир варьируется от 54 до 300 кв. м. Есть также и эксклюзивный формат: квартиры с эркерами; с высотой потолков 3,8 метров на верхних этажах; с собственной террасой и панорамой на Петровский остров. Стоимость квадратного метра на данный момент составляет от 163 тыс. рублей до 413 тыс. рублей. Оба дома планируется сдать уже во II квартале 2021 года.

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS, состоящий из восьми домов высотой 7-9 этажей, расположится на первой линии у воды. Адрес объекта – Петровский проспект, дома 9-11. Всего в проекте предусмотрено 896 квартир различных планировок, это чуть более 120 тысяч продаваемой площади. Сейчас помимо домов №1 и №2 продажи ведутся в доме №3, который располагается непосредственно на береговой линии Ждановки и Малой Невки и имеет прямые виды на слияние рек и Крестовский остров.

К услугам будущих жителей NEVA HAUS – богатая инфраструктура соседних территорий Петроградской стороны, Крестовского и Васильевского островов. Это детские сады и школы, магазины и рестораны высокого уровня, зеленые парки и скверы, а также яхт-клуб, расположенный на Петровской косе. В самом комплексе предусмотрено строительство подземного паркинга на почти 900 машиномест. Внутренняя территория комплекса будет закрыта от посторонних и благоустроена по индивидуальному дизайн-проекту.

*Нева Хаус

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Элитный жилой комплекс NEVA HAUS – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neva-haus/documents/